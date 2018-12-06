スパイダーマン　可動式フィギュア　かっこいい

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スパイダーマンの可動式フィギュアです。さまざまなポージングが可能です。フィギュア用のディスプレイケースに入れて、大切に保管していたため全体的にはキレイだと思います。状態は写真でご判断ください。箱はありませんが、付属品は全てついております。写真（2枚目）参照ください。梱包して発送致します。フィギュア種類...アクションフィギュア