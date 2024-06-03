茶道具 桐 掻き合わせ 黒爪紅塗 茶箱

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商品詳細
茶道具桐掻き合わせ黒爪紅塗茶箱でございます。未使用だと思いますが、長期間保存なので、未使用に近いとしています。目立つ傷や汚れはございません。お品物全体とても綺麗な状態です。サイズ:高さ約13.5cm横縦約21.6cm✖️14.2cm管理番号:B-353★不明な点は、購入前に質問してくださいませ。★あくまで中古品なので、新品同様にお考えの方は購入をお控えくださいませ。★神経質な方のご入札はご遠慮下さい！慎重にお考えして頂いてから購入宜しくお願い致します。
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