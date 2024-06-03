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ペラントゥッチ　pt-24
商品番号 O33692059332
商品名

ペラントゥッチ　pt-24
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···チューバアクセサリー・パーツ···マウスピースペラントゥッチpt24内径　31.0mmリム幅　10.0mmスロート　8.5mmバックの24AWのコピーですが、バックよりも重量が軽く、反応がいいのが特徴です。また、Uカップを採用しているので抵抗感を感じやすくより楽になってくれる印象です。チューバチューバマウスピーステューバ
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