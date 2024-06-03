ペラントゥッチ　pt-24

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商品詳細
種類···チューバアクセサリー・パーツ···マウスピースペラントゥッチpt24内径 31.0mmリム幅 10.0mmスロート 8.5mmバックの24AWのコピーですが、バックよりも重量が軽く、反応がいいのが特徴です。また、Uカップを採用しているので抵抗感を感じやすくより楽になってくれる印象です。チューバチューバマウスピーステューバ
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