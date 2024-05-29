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セレッソ大阪 オンサイトカード 乾貴士 タガート 直筆サインカード Jリーグ
商品番号 N56684566026
商品名

セレッソ大阪 オンサイトカード 乾貴士 タガート 直筆サインカード Jリーグ
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セレッソ大阪オンサイトカード2021第2弾追加カードセットです(画像のカードは見本です)SR乾貴士、タガート直筆サインカードN乾貴士、タガートノーマルカード4枚セットです！セレッソ大阪オンサイトカード2021第2弾コンプリートセットも出品しておりますので合わせるとフルコンプリートにかなり近づくと思います！性別...男ジャンル（スポーツ選手）...サッカーC大阪Jカードオフィシャルトレーディングカードチームエディションオートグラフ直筆サインサインカードコンプW杯日本代表乾貴士オーストラリア代表タガート
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