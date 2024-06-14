

真作】吉村孝敬/富士図/山水図/横物/掛軸/名家伝来/AD-33-



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【真作】【参考】吉村孝敬 江戸後期の円山派の画家。名は無違、号を蘭陵・竜山。円山応挙の門人で、門下十哲の一人。本願寺本如上人に仕え、同寺の障壁画を手がける。天保7年(1836)歿、68才。【作品状態】本紙は紙肉筆です。 本紙は多少の時代感あり、汚れシミ、折れ、巻シワなどあります。表装は天地に汚れシミ、多数の糊シミ、折れ、巻シワあります。軸先は牙です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 116㎝×幅 69㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。