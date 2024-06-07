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ポケモンカード　構築済デッキ　いちげきルギアVSTARデッキ
商品番号 U41483083771
商品名

ポケモンカード　構築済デッキ　いちげきルギアVSTARデッキ
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

二重スリーブにして丁寧に保管しておりましたので、傷や曲がりはございません。発送はスリーブに入れて、折れ対策・濡れ防止をして発送します。二重スリーブでプレイしておりましたが、念の為プレイ用とお考えください。他にご質問などがある場合は、コメントでお願いします！【デッキ内容】[3]ルギアVSTAR[4]ルギアV[4]アーケオス[2]バンギラスV[2]ネオラントV[1]イシヘンジン[1]イベルタル[1]バケッチャ[2]ネストボール[4]スーパーボール[4]ハイパーボール[2]活力の壺[1]勇気のおまもり[3]博士の研究[2]ボスの指令[1]セレナ[1]ナンジャモ[1]ヒガナの決意[1]ヒナツ[4]あくの塔[1]崩れたスタジアム[4]いちげきエネルギー[3]ダブルターボエネルギー[2]ジェットエネルギー[2]ギフトエネルギー[2]インパクトエネルギー[1]Vガードエネルギー[1]ラッキーエネルギー検索用ワードポケモンカードポケカイーブイヒーローズバトルリージョンsarsasrhrurrrrrrvvmaxchrcsrar引退　まとめ売り　スペシャルアート　スタートデッキ100プロモ　未開封　未使用　シャイニースター　ポケカバトルリージョン　スターバース　vmaxクライマックス　25thフュージョンアーツ　蒼空ストリーム　摩天パーフェクト　イーブイヒーローズ　漆黒のガイスト　白銀のランス　スペースジャグラー　ロストアビス　バイオレットex　クレイバースト　スノーハザード　151ピカチュウ、ミュウ、イーブイ、サンダース、ブースター、シャワーズ、エーフィ、ブラッキー、グレイシア、リーフィア、ネオラントV、かがやくゲッコウガ、かがやくリザードン，アセロラの予感、アローラの仲間たち、ガラルの仲間たち、リーリエ、ルチア、アセロラ、エリカのおもてなし、ユウリ、ルリナ、アルセウス、ギラティナ、おじょうさま、カイ、ふりそで、セレナ、ルチア、ミモザ、コライドンex、ミライドンex、サーナイトex、ナンジャモ、エリカの招待、スナッチアーム、バトルvipパスボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)種類···ポケモンカード(ポケカ)
http://narcologia.ru/goods/Persia489188.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi152447.html
http://narcologia.ru/goods/Addict388418.html

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