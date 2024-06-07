ポケモンカード　構築済デッキ　いちげきルギアVSTARデッキ

二重スリーブにして丁寧に保管しておりましたので、傷や曲がりはございません。発送はスリーブに入れて、折れ対策・濡れ防止をして発送します。二重スリーブでプレイしておりましたが、念の為プレイ用とお考えください。他にご質問などがある場合は、コメントでお願いします！【デッキ内容】[3]ルギアVSTAR[4]ルギアV[4]アーケオス[2]バンギラスV[2]ネオラントV[1]イシヘンジン[1]イベルタル[1]バケッチャ[2]ネストボール[4]スーパーボール[4]ハイパーボール[2]活力の壺[1]勇気のおまもり[3]博士の研究[2]ボスの指令[1]セレナ[1]ナンジャモ[1]ヒガナの決意[1]ヒナツ[4]あくの塔[1]崩れたスタジアム[4]いちげきエネルギー[3]ダブルターボエネルギー[2]ジェットエネルギー[2]ギフトエネルギー[2]インパクトエネルギー[1]Vガードエネルギー[1]ラッキーエネルギー検索用ワードポケモンカードポケカイーブイヒーローズバトルリージョンsarsasrhrurrrrrrvvmaxchrcsrar引退 まとめ売り スペシャルアート スタートデッキ100プロモ 未開封 未使用 シャイニースター ポケカバトルリージョン スターバース vmaxクライマックス 25thフュージョンアーツ 蒼空ストリーム 摩天パーフェクト イーブイヒーローズ 漆黒のガイスト 白銀のランス スペースジャグラー ロストアビス バイオレットex クレイバースト スノーハザード 151ピカチュウ、ミュウ、イーブイ、サンダース、ブースター、シャワーズ、エーフィ、ブラッキー、グレイシア、リーフィア、ネオラントV、かがやくゲッコウガ、かがやくリザードン，アセロラの予感、アローラの仲間たち、ガラルの仲間たち、リーリエ、ルチア、アセロラ、エリカのおもてなし、ユウリ、ルリナ、アルセウス、ギラティナ、おじょうさま、カイ、ふりそで、セレナ、ルチア、ミモザ、コライドンex、ミライドンex、サーナイトex、ナンジャモ、エリカの招待、スナッチアーム、バトルvipパスボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)種類···ポケモンカード(ポケカ)



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