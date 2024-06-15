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矢沢永吉 サングラス(logos)レッド
商品番号 D76218228795
商品名

矢沢永吉 サングラス(logos)レッド
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 5,270 円
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商品詳細

矢沢永吉サングラス(logos)レッドです。2023/6　発売新品素材本体:プラスチック(ポリカーボネート製)本体サイズ:約H45×W137mm×テンプル長さ141mmレンズサイズ:H45×W55mmケース外寸:160×65×35mmサイズ本体:約H186×W337×D9mm送付は緩衝材で巻いて簡易梱包で定形外郵便(履歴無・補償無)になります。※他の発送(補償有)・箱梱包等ご希望でしたらコメントにて　お問合わせ下さい。下記で同じアーティストの出品商品が見れます。#pica矢沢永吉list
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