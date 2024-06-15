棟方志功　女人像・肉筆・水彩・額装・日本画・ms48b

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この度は，私共の品をご覧頂き誠にありがとう御座います。恐縮では御座いますが、注意事項、商品説明をよく読んで頂き御理解御承諾の上、御入札ください。・商品の特徴 ：棟方志功 女人像・水彩・額装・紙本著色・肉筆で印刷ではなく手描きです。 ：未鑑定のため模写とします。 ：額縁は和風で高級感がありシンプルなデザインです。表面ガラス板・商品の状態 ：絵には汚れやシミ、細かい傷やヨレが見受けられます。 ：額縁は綺麗な状態の新古品です。すぐに飾れる状態です。・商品の大きさ素材 ：絵 縦３８ｃｍ 横２７ｃｍ 紙本著色 ：額 縦４９ｃｍ 横３６ｃｍ 厚２ｃｍ 木製 表面ガラス （撮影時はガラスを外しています）【発送方法】 送料込み：ゆうパック１００サイズ・補足 ：当方専門家では御座いませんので、御質問があれば答えられる範囲でお答えします。 ：必ず注意事項を読んで頂いた上御入札ください。 ：こちらの商品は未鑑定です。【注意事項】 当方専門家ではないので詳細は分かりませんが、肉筆で描かれており印刷物ではない事は確かです。 ※タイトルの作者筆者は参考程度です。写真にてご判断ください。 ※鑑定はしておりませんので模写と表記します。 ※真作保証はしておりません。 ※御理解、御承諾のうえで御購入お願いします。 ※不明点はご質問ください。答えられる範囲でお答えします。 ※専門知識が無いため、商品の詳細は分かりません。お写真にて状態の確認をお願い致します。