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棟方志功　女人像・肉筆・水彩・額装・日本画・ms48b
商品番号 S38151769654
商品名

棟方志功　女人像・肉筆・水彩・額装・日本画・ms48b
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 5,896 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度は，私共の品をご覧頂き誠にありがとう御座います。恐縮では御座いますが、注意事項、商品説明をよく読んで頂き御理解御承諾の上、御入札ください。・商品の特徴　：棟方志功　女人像・水彩・額装・紙本著色・肉筆で印刷ではなく手描きです。　：未鑑定のため模写とします。　：額縁は和風で高級感がありシンプルなデザインです。表面ガラス板・商品の状態　　：絵には汚れやシミ、細かい傷やヨレが見受けられます。　：額縁は綺麗な状態の新古品です。すぐに飾れる状態です。・商品の大きさ素材　：絵　縦３８ｃｍ　横２７ｃｍ　紙本著色　：額　縦４９ｃｍ　横３６ｃｍ　厚２ｃｍ　　木製　表面ガラス　（撮影時はガラスを外しています）【発送方法】　送料込み：ゆうパック１００サイズ・補足　：当方専門家では御座いませんので、御質問があれば答えられる範囲でお答えします。　：必ず注意事項を読んで頂いた上御入札ください。　：こちらの商品は未鑑定です。【注意事項】　当方専門家ではないので詳細は分かりませんが、肉筆で描かれており印刷物ではない事は確かです。　※タイトルの作者筆者は参考程度です。写真にてご判断ください。　※鑑定はしておりませんので模写と表記します。　※真作保証はしておりません。　　※御理解、御承諾のうえで御購入お願いします。　※不明点はご質問ください。答えられる範囲でお答えします。　※専門知識が無いため、商品の詳細は分かりません。お写真にて状態の確認をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome736043.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation994921.html
http://narcologia.ru/goods/influenza370593.html
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