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エレフエ/Elefue/電子リコーダー
商品番号 E61174871683
商品名

エレフエ/Elefue/電子リコーダー
ブランド名 Espare
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TAHORNGから発売されているリコーダーのような操作感の電子管楽器です。運指はリコーダーと同じで3オクターブ程度だせます。息の量もそこまで必要ではないため手軽に吹くことができます。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming786492.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate2248.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric353545.html

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