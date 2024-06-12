エレフエ/Elefue/電子リコーダー

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商品詳細
TAHORNGから発売されているリコーダーのような操作感の電子管楽器です。運指はリコーダーと同じで3オクターブ程度だせます。息の量もそこまで必要ではないため手軽に吹くことができます。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming786492.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate2248.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric353545.html
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