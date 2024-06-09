大正琴 菊八重 F28JS ハードケース付き

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大正琴菊八重F28JSハードケース付き［商品説明］大正琴です。パーツの細部に高級感漂うお品です。［状態］細かな擦れ等はありますが、特に目立つ傷や汚れはありません。ケースの金具部分には、ややサビが出ています。本体背面にピックケースが取り付けてありますが、ピックはございません。ケース鍵付き［付属品］写真に写っている物が全てです。［発送方法その他特記事項］ハードケースを緩衝材とストレッチフィルムで包み、ダンボールは使わずに発送予定です。北海道、沖縄に発送する場合、航空搭載不可扱いにより到着までお日にちが掛かることがあります。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー◎価格交渉について・最初にご購入者様より希望金額をご提示ください。・既に値下げ済みの場合もありますので、お値下げに応じられないこともあります。ご了承ください。◎コンディションは個人によって感覚が異なるため、心配な方や神経質な方、完璧な商品をご希望の方は、ご購入前によくご検討ください。中古品であることにご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。★そのほかの出品中商品はコチラ★★#ayupanman★#大正琴#和楽器#菊八重種類···大正琴