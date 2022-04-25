矢沢永吉 激レア EXCITING-CLUB 手帳

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。こちらの商品は40年前、ファンクラブ（EXCITING-CLUBの名称）時代にクラブ会員に配布されたものです。黒色の手帳でとてもカッコいいです。状態は暗所にて保管しておりましたので極めて良好で、手帳に書き込み等一切加えておりません。金文字にも一切剥がれがございません。中々出てこない、とても貴重でレアな商品かと思います。矢沢ファンの方やコレクターの方に購入していただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。#矢沢永吉#ヤザワクラブ#excitingclub#Tシャツ#カンパニー
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