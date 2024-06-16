GrassRoots エレキベース マット使用

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商品詳細
種類···エレキベースシリーズ···GrassRoots今年の四月に60,000円で購入したベースになってます音はとてもクリアで生音でもとても綺麗に鳴りますずっと肩からかけていても負荷は少なく、持ち運びも軽いため簡単です弦も発送前に交換して手入れしてから発送しようと考えています色は黒でマット仕様になってます金具部分は金になっていて他にはない重厚感と特別感があって気に入ってました訳あってバンドを辞めることになり、手放そうと思いました。是非、これからベースを始める方やあともう1本欲しい方にどうか使ってあげて欲しいと思います
http://narcologia.ru/goods/reflector507964.html
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