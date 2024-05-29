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- 未使用『閃乱カグラ』 新乳素材使用 飛鳥 生フィギュア 1/8 完成品フィギュア
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商品詳細
『閃乱カグラ』新乳素材使用飛鳥生フィギュア1/8完成品フィギュアアイスバー付属未使用、未開封品です。ビニールに包んで保管してました。箱の状態は写真を確認ください。状態は綺麗ですが素人保管になります。完美品をお求めの方はご遠慮ください。こちらは値引き、取り置きは致しませんので、ご了承ください。送料はこちらで負担致します。発送については設定長めですが、タイミングによっては即日発送可能です。ご理解の程よろしくお願いします。#KADOKAWA_キャラアニ#閃乱カグラ『閃乱カグラ』シリーズ#飛鳥#『閃乱カグラ』新乳素材使用飛鳥生フィギュア1_8完成品フィギュア
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