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Blitz by AriaPro2 Leopard レスポールタイプ ギター
商品番号 U32981330780
商品名

Blitz by AriaPro2 Leopard レスポールタイプ ギター
ブランド名 ブリッツ
特別価格 税込 12,140 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✔状態が非常に良い商品となります。背面に2箇所凹みがありますが表面は綺麗です。✔メンテナンス済みです✔動作確認済みです。各部快適に動作します。ガリ、ノイズありませんネック反りありません✔付属品は写真に写っているものが全てですソフトケースが付属します・メーカーブランドBLITZブリッツAriaProII・製品名LeopardLesPaultypeレオパードレスポールタイプモデル・カラーブルー青✨お急ぎの際には購入前にコメント下さい発送目安より更にできるだけ早く発送できるように調整します！✨早い者勝ち！コメントなしで即購入OKです売れない場合は徐々に値段を下げていきますので早い購入をオススメ致します！✨送料無料✨安心の匿名配送️頑丈にプチプチとストレッチフィルムを巻いて梱包します。商品によっては段ボールを使わずに発送します。北海道、沖縄、その他離島などに発送する場合、航空搭載不可扱いにより到着までお日にちが掛かる場合があります。タイプ···レスポールタイプ
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