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中国　白瓷　浮き彫り牡丹紋大皿　送料込み0516
商品番号 R46685035735
商品名

中国　白瓷　浮き彫り牡丹紋大皿　送料込み0516
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

送料込み　即購入ok！直しがあります。口径　21.0cm高さ　4.2cm●その他、注意事項：同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。別々に送っていただきたい場合は、事前にお知らせください。中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。
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