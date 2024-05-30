三線 黒檀 黒木 沖縄 琉球 蛇三線 三味線 蛇味線 真壁型 本皮

沖縄の楽器、三線になります。型は真壁型。ほぼ真っ黒な黒檀なので、圧倒的な存在感・重厚感があり初心者の方から上級者の方まで幅広くお使いになれます。チーガも当然ながら鱗の大きい本皮両面1枚張り、パリっとした張り感が民謡から古典音楽までジャンルを問わずお使い頂けると考えています。6枚目の画像でお判りかと思いますが、鳩胸の右側に約5mm四方の塗装の剥がれが一部見られます。全長約80cm棹の重さ約550g付属品ハードケース(鍵付き)、バチ(水牛の角)、竹馬カラクイ、部当ては調整済みなのでお手元に届いたらすぐにお使いになれます。#蛇三線#蛇皮線#三味線#沖縄三線#本皮1枚張り#琉球#沖縄#三線#三線棹#棹#沖縄民謡#古典音楽#さんしん#本革#本皮#強化張り#美品#蛇革#八重山民謡#和楽器#蛇皮#ニシキヘビ#琉球民謡#真壁種類...三線



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