【絵画】雲行き怪しき愛

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商品詳細
キャンバスにスプレーで絵を描いてます。傷や凹みなど、目立ったものはないです。写真の撮り方下手くそなので、もっと見たいって方連絡していただいたら詳しく教えます！質問等は、お気軽にお声掛けくださ〜い。お待ちしてます。キャンバスのサイズ約273mm×220mm
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