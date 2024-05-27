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【絵画】雲行き怪しき愛
商品番号 Q78746521716
商品名

【絵画】雲行き怪しき愛
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 19,200 円
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商品詳細

キャンバスにスプレーで絵を描いてます。傷や凹みなど、目立ったものはないです。写真の撮り方下手くそなので、もっと見たいって方連絡していただいたら詳しく教えます！質問等は、お気軽にお声掛けくださ〜い。お待ちしてます。キャンバスのサイズ約273mm×220mm
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