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夏の大特価❗️【美品】AKAI MPC Key 61
商品番号 Q24402109975
商品名

夏の大特価❗️【美品】AKAI MPC Key 61
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 38,640 円
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商品詳細

AKAIMPCKey61種類···キーボード・シンセサイザーAKAIPROFESSIONALのMPCKEY61です。MPCにキーボードが付いたモデルで従来のMPCに含まれている音色に加え、ハイクオリティなピアノ音源が入っています。●付属品：本体、電源ケーブル●状態：数回使用しましたが美品です●その他、注意事項：なし種類···キーボード・シンセサイザー
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夏の大特価❗️【美品】AKAI MPC Key 61
製品情報：MPC KEY 61：AKAI professional

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