ペットボトルホルダー＊ONE OK ROCK

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■ペットボトルホルダー＊ONEOKROCK■◎アーティスト：ONEOKROCK◎内容：ペットボトルホルダー◎サイズ(袋)：縦…15.8cm横…4m※若干の違いはあるかと思います。◎送料：送料込◎注意事項：未使用※即購入大歓迎※値下げ交渉不可※値下げ待ち\"いいね\"御遠慮下さい。激レアグッズだと思います。ですので高値をつけさせて頂いております。これから値下げはできません。傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。#ONEOKROCK#ワンオクロック#ワンオク