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- 【セール】フジゲン 富士弦 レスポール NLS20RFM-FCB/02
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商品詳細
タイプ···レスポールタイプ2022年5月20日に購入したのですが、一度しか使わず保管していたので出品いたします。使用回数が10回程度なので新品同様だと思います。追加して欲しい写真がございましたら、コメントよろしくお願いいたいします。
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