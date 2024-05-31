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【セール】フジゲン　富士弦　レスポール　NLS20RFM-FCB/02
商品番号 B43351236262
商品名

【セール】フジゲン　富士弦　レスポール　NLS20RFM-FCB/02
ブランド名 フジゲン
特別価格 税込 33,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···レスポールタイプ2022年5月20日に購入したのですが、一度しか使わず保管していたので出品いたします。使用回数が10回程度なので新品同様だと思います。追加して欲しい写真がございましたら、コメントよろしくお願いいたいします。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper410609.html
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