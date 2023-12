DBD 発電機　コンプ

DEADBYDAYLIGHTフィギュアコレクション 発電機ver.1.1.0コンプセットになります。素人目ですが目立った傷や汚れはないと思いますが神経質な人は購入をお控え下さい。欠品なし箱ありバラ売り不可金欠の為泣く泣くの出品ですので値下げのコメントはご遠慮下さい。開封済みという点、ご理解頂ける方のみお願い致します。すり替え防止の為返品はご遠慮下さいまた配送中の事故につきましては対応しかねます。配送業者にお問い合わせ下さい。ご了承の上ご購入下さい。#DEADBYDAYLIGHT#デッドバイデイライト#dbd#DBD#デドバ#発電機#フィギュアコレクション#コンプセット



