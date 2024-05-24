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ブラッキーv sr
商品番号 K24081387047
商品名

ブラッキーv sr
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブラッキーvsrです。傷ひとつない極美品です。これから高騰していくので一枚持っといても良いかもしれません。白かけホロかけなどはなく、センタリングも良好です。種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングルレアリティ···SR
http://narcologia.ru/goods/hesitantly613284.html
http://narcologia.ru/goods/ordering130979.html
http://narcologia.ru/goods/response478642.html
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