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商品詳細
ブラッキーvsrです。傷ひとつない極美品です。これから高騰していくので一枚持っといても良いかもしれません。白かけホロかけなどはなく、センタリングも良好です。種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングルレアリティ···SR
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