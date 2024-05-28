MAFEX アイアンマン　マーク50 (本体のみ欠品)ナノウェポンセット

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プロフご覧の上、ご購入ください。他で出品中のため、なくなる可能性があります。購入前にひとことご連絡ください。本体と本体用台座のみ欠品でそれ以外は揃っています。ウェポン用の台座は付属します。開封後未使用になります。フィギュアーツ用などにいかがでしょうか？発送は可能な限り早めに行いますが、他の出品物とまとめて発送していますので、入金から早くて3日、長くて一週間程お時間を頂きます。ご了承下さい。(土日祝日は発送手続きができません)梱包材はなく、箱を封筒に入れた状態での発送を予定していますので、凹みなど気にする方は入札をお控えください。値下げ交渉は現在受け付けておりません。