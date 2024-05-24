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アクアビーズ キラキラジュエリーEX ＋ 追加ビーズ他
商品番号 L79665351560
商品名

アクアビーズ キラキラジュエリーEX ＋ 追加ビーズ他
ブランド名 エポック
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エポック社アクアビーズキラキラジュエリーEXその他　ビーズ単品キラキラバケツセットサンリオシートなど買い足しています。これだけあればかなり作れるかと思います^_^出品はあまり長くは考えていません。お早めにご検討下さい。(梱包は商品にそのまま緩衝材を巻きつけて発送の可能性があります。ご了承ください。)※送料の関係でこれ以上のお値下げは考えておりません。
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