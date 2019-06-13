大谷06.13.2019サイクルヒット記念フィギュア



大谷翔平 4-16-2021エンジェルス球場14000個限定配布 6-13-2019サイクルヒット記念バブルヘッド



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大谷翔平、記録ずくめの日本人初サイクル DHでMLB史上6人目、新人王 ...

ジャンル（スポーツ選手）···野球サイン有無···無し性別···男2019年6月13日エンゼルス戦購入者のみ配布された大谷翔平サイクル記念ボブルヘッドです。現地で実際にもらったものです。棚に飾っていたので使用感あります。写真にはありませんがバットも付いています。基本的に、大きなダメージのないものを出品していますが保管時のキズ、箱の経年劣化はご理解ください。本品の梱包発泡スチロールは一部崩れていますので写真参照ください。ノークレームノーリターンですので写真からは読み取れない部分は必ず質問で懸念点解消いただきますようお願いいたします。ジャンル（スポーツ選手）···野球性別···男フィギュア種類···コレクションフィギュア素材···その他