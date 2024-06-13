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DCマルチバース　バットモービル【おまけ付き】
商品番号 E12336428802
商品名

DCマルチバース　バットモービル【おまけ付き】
ブランド名 Espare
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マクファーレントイズ製　映画『ザ・フラッシュ』版バットモービルになります。開封し飾っておりましたが、ほとんど動かしておらず比較的美品かと思われます。おまけとしてフラッシュ版バットマンをお付けします。※バットマンは写真に写っているものが全てです。パッケージ込みになりますが、ウィング部分は取り外すと破損の恐れがあるため、そのまま梱包いたします。アメトイ特有の細かな擦れなど、品質にご理解のある方のみご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/moisture734369.html
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