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- DCマルチバース バットモービル【おまけ付き】
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商品詳細
マクファーレントイズ製 映画『ザ・フラッシュ』版バットモービルになります。開封し飾っておりましたが、ほとんど動かしておらず比較的美品かと思われます。おまけとしてフラッシュ版バットマンをお付けします。※バットマンは写真に写っているものが全てです。パッケージ込みになりますが、ウィング部分は取り外すと破損の恐れがあるため、そのまま梱包いたします。アメトイ特有の細かな擦れなど、品質にご理解のある方のみご購入ください。
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