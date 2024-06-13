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DB-90 BOSS Roland メトロノーム
商品番号 M11471047645
商品名

DB-90 BOSS Roland メトロノーム
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ローランドBOSSDB-90です。3.4年前に購入し1年くらい週一回スタジオ練習でメトロノームとして使っていました。中古品ですが、そこまで使用頻度は多くなく、他の機能は使用していません。写真のようにメトロノームは音出し確認済みです。他の機能は使い方わかりませんので確認していません。専用アダプターもあります。ボイス機能付きです。アダプターの箱以外は綺麗です。#BOSS#DB_90アクセサリー···電源アダプター
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