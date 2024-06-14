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飛騨一位一刀彫　元田五山作　鬼灯　香合　共箱　V　5872
商品番号 D99389252329
商品名

飛騨一位一刀彫　元田五山作　鬼灯　香合　共箱　V　5872
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 6,396 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...木彫大きさ　高さ約4.5㎝　幅約4.6㎝×約9㎝　重さ約20g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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飛騨一位一刀彫　元田五山作　鬼灯　香合　共箱　V　5872
飛騨一位一刀彫 元田五山作 鬼灯 香合 共箱 V 5872
飛騨一位一刀彫　元田五山作　鬼灯　香合　共箱　V　5872
飛騨一位一刀彫 元田五山作 鬼灯 香合 共箱 V 5872
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