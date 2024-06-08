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YAMAHA AG-03
商品番号 H84946825210
商品名

YAMAHA AG-03
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

多忙に付きコメントが難しいです。本体とUSBケーブルのみ。ケーブルは純正ではなく、おまけ程度とお考えを。（端子は磨きましたが、サビ浮きあり）
http://narcologia.ru/goods/mobilehome957143.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial784316.html
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