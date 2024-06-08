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Technics SH-EX1200　動作良好
商品番号 M45212725125
商品名

Technics SH-EX1200　動作良好
ブランド名 テクニクス
特別価格 税込 5,805 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧頂きありがとうございます。こちらはTechnicsSH-EX1200　動作良好の出品になります。自宅に眠っていたミキサーを出品します。見た目は主観ですがこの年代の物にしては良好かと思います。ただ普通に使用されていた物ですので傷ヨゴレ等ありますのでその点は了承願います。また動作良好ですがチェック項目としてはライン入力での入出(ヘッドフォンOUT含む)の動作確認しか現状の設備で出来ない為PHONOインに関しては未確認です。ただ以前使用した際(半年ほど前)はPHONOINも問題ありませんでした。各ツマミのガリ等も無いのでこれからプレイするDJには良いのではないでしょうか。付属は電源ケーブルのみです。このミキサーは音がぶっといのでかっけぇ音がします。ご質問等ありましたら遠慮無くどうぞ
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