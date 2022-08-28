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【1500体限定】サッカーフィギア　pro stars elite 10箱セット
商品番号 A15987928902
商品名

【1500体限定】サッカーフィギア　pro stars elite 10箱セット
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 16,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンル（スポーツ選手）···サッカー一箱それぞれ1500箱しか販売されていないレア物です。ワールドカップのMVPの選手の記念フィギアです。ピーター・シュマイケルはnumber777なので、よりレアです✨家庭保存であるため、箱に傷がございます。今後もフィギアを大量に出品する予定ですので、よろしければそちらとのセットで値引きしますのでコメントください。コリンシアン　フィギアコリシアンピーター・シュマイケルヨハン・クライフディエゴ・マラドーナジネディーヌ・ジダンガリンシャロマーリオマリオ・ザガロダヴォール・シューケルロナウドフリスト・ストイチコフ
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