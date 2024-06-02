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ボヘミアガラス　グラビュール　葡萄図　ショットグラス　6客　D　R6362
商品番号 C36781426492
商品名

ボヘミアガラス　グラビュール　葡萄図　ショットグラス　6客　D　R6362
ブランド名 ボヘミア
特別価格 税込 14,921 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約６．８cm　幅約４．２cm×約４．２cm重さ　約８６g～１１５g重さは一客ずつ異なります。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/organization958762.html
http://narcologia.ru/goods/conception65857.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful557751.html

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