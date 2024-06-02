ボヘミアガラス グラビュール 葡萄図 ショットグラス 6客 D R6362 ...

大きさ 高さ約６．８cm 幅約４．２cm×約４．２cm重さ 約８６g～１１５g重さは一客ずつ異なります。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。



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