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- ボヘミアガラス グラビュール 葡萄図 ショットグラス 6客 D R6362
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商品詳細
大きさ 高さ約６．８cm 幅約４．２cm×約４．２cm重さ 約８６g～１１５g重さは一客ずつ異なります。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/organization958762.html
http://narcologia.ru/goods/conception65857.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful557751.html
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