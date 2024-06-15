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YAMAHA　PACIFICA612VIIFM (IDB)　パシフィカ612
商品番号 E76711837922
商品名

YAMAHA　PACIFICA612VIIFM (IDB)　パシフィカ612
ブランド名 Espare
特別価格 税込 21,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

地元の楽器店にて調整してもらい今年の6月に購入しましたが多忙により弾く頻度が少ないため出品します。メッキパーツに多少のくすみ、ボディに1箇所打痕傷ありますがそれ以外は綺麗でフレットに減りも無いと思います。画像にて確認ください。ノイズ対策にESPノイズキラー装着。アルミテープをスプリング、コンデンサー周りに貼っています。気になる場合は購入者様で剥がしてください。発送は付属のケースに入れてダンボールにて梱包し行います。PACIFICA612VIIFM(IDB)YAMAHA定価：¥76000#YAMAHA#PACIFICA612VIIFM_IDB_
http://narcologia.ru/goods/assessor966903.html
http://narcologia.ru/goods/Adder729675.html
http://narcologia.ru/goods/competitive673181.html
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