YAMAHA　PACIFICA612VIIFM (IDB)　パシフィカ612

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地元の楽器店にて調整してもらい今年の6月に購入しましたが多忙により弾く頻度が少ないため出品します。メッキパーツに多少のくすみ、ボディに1箇所打痕傷ありますがそれ以外は綺麗でフレットに減りも無いと思います。画像にて確認ください。ノイズ対策にESPノイズキラー装着。アルミテープをスプリング、コンデンサー周りに貼っています。気になる場合は購入者様で剥がしてください。発送は付属のケースに入れてダンボールにて梱包し行います。PACIFICA612VIIFM(IDB)YAMAHA定価：¥76000#YAMAHA#PACIFICA612VIIFM_IDB_