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- 映え飾り台☆織部古唐津焼 特大 太鼓型 対の左の織部焼１体
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商品詳細
知り合いのお金持ちの旧家の方から譲り受けました。庭園の対の置物として使われていました。 生け花の飾り台にもしてた様です。色んな物の台にしたら映えます。取っ手穴が二個ずつあります。とてもいい感じです!傷み汚れ等ありますが、高級感あります。かなり希少な大きいサイズですので、一対二体ありますが、発送の関係上一体ずつ出品しますね。こちらの出品は写真左の織部焼１体です。是非二体まとめてご購入頂けたら映えると思いますが、一体でもいいですね!
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http://narcologia.ru/goods/protein450034.html
http://narcologia.ru/goods/seamless181229.html
☆織部古唐津焼 特大 太鼓型 対の左の織部焼１体-
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