ゴジラブルマァクスタンダードサイズ

足裏記名有りません落書き有りません成形色青色 7枚目の画像尾に目立ちませんが亀裂有ります。画像を見てご判断頂きご納得頂ける方のみご購入宜しくお願い致します。神経質な方や完品をお求めの方はご遠慮下さい。発送後のキャンセルは固くお断り致します。ゴジラ、キングギドラ、バラゴン、ラドン、モスラ、マルサンソフビ#ブルマァク#マルサン帰ってきたウルトラマンウルトラ怪獣ウルトラマンウルトラセブンウルトラQブルマァクゴジラ特撮当時物ゴジラソフビ15#マルサンソフビ1キャラクター···ゴジラ・ガメラ・その他怪獣