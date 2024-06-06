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マーベルレジェンド マイルス
商品番号 M39907568626
商品名

マーベルレジェンド マイルス
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 2,280 円
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商品詳細

新品で購入後保管していました。足付け根に購入時から傷があります。神経質な方はご遠慮下さい。付属品完品　ビルドパーツ有2版には無い素顔パーツが激似でお勧めです。アメトイに関しては、色ハゲ・色バラツキ・色擦れ等、また、関節の渋み・緩み等は購入時より頻繁にありますので、ご理解のある方、よろしくお願いいたします。また、素人保管ですので、ご理解いただける方、よろしくお願いいたします。マイルズモラレスマイルスモラレススパイダーバースゲーマーバースマーベルレジェンド
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