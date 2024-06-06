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ボックスパックシングル...パック即購入大歓迎です♪パック開封後すぐにスリーブ、マグネットローダーに入れ湿気の少ない防湿庫で保管してます。目立ったキズ等は特に見受けられませんが表面左中央にカメラでは写らない程の僅かな横線があり表面右下のオレンジ背景の所に点があります。素人観点の為、見落としがあるかもしれませんのでトラブル防止の為、カードの状態をしっかりと写真でご確認の上、納得できる状態でノークレーム(低評価)、ノーリターンの方のみご購入をよろしくお願いいたします。発送の際は折れ、濡れ防止をしっかりとして発送させていただきます。お互いに気持ちの良いお取引をしましょう!!【検索用】#VSTARユニバース#クレイバースト#151#黒炎#バイオレットex#ポケモンカード151#ナンジャモSAR#ナンジャモSR#リザードンex#ポピーSR#ポピーSAR#バンギラスSR#ミライドンSR#ヒスイダイケンキ#ブロロロームexSAR#美品#PSA