当時物　グレートサウルス？　ゴジラ　フィギア

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グレートサウルス？ゴジラメーカー記載、刻印無し。よって製造元は不明です。状態はキレイな方かと思います。調べると芳香剤のセットとして販売されていたようです。キレイな彩色です。箱や付属品はありません。個人宅での長期保管品です。ご理解ある方宜しくお願い致します。※7〜8枚目にあるゴジラ（片腕欠損）はおまけです。一緒に貰ってあげて下さい。グレートサウルスゴジラ芳香剤マスコット昭和レトロレトロフィギア当時物おまけ付き