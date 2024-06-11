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当時物　グレートサウルス？　ゴジラ　フィギア
商品番号 R67969098057
商品名

当時物　グレートサウルス？　ゴジラ　フィギア
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グレートサウルス？ゴジラメーカー記載、刻印無し。よって製造元は不明です。状態はキレイな方かと思います。調べると芳香剤のセットとして販売されていたようです。キレイな彩色です。箱や付属品はありません。個人宅での長期保管品です。ご理解ある方宜しくお願い致します。※7〜8枚目にあるゴジラ（片腕欠損）はおまけです。一緒に貰ってあげて下さい。グレートサウルスゴジラ芳香剤マスコット昭和レトロレトロフィギア当時物おまけ付き
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