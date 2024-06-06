HYDE ハイド　ラルク　リュック　バックパック　パイソン柄

HYDEハイドリュックバックパックSNAKESBACKPACKパイソン柄完売品のHYDEさんのリュックです。クローゼットで大切に保管しておりました。現在出品数もかなり少ない商品ですので、大幅なお値下げはしておりません。※ご購入後の返品はお受け出来ません。未使用ですが、検品の為開封しております。元々入っていたビニールの袋が少し破けていますので、さらに別の袋に入れて発送致します。発送にはリサイクルの段ボール箱を使用します。★★★取引メッセージはなくても構いませんが、スムーズにご入金や受取評価が出来る方のみでお願いします★★★また、プロフィールを一読して頂きますようお願い致しますm(__)mお取り置きはしておりません。#HYDE#ラルク#ハイド#リュック#バックパック#SNAKESBACKPACK#パイソン柄人気グループ···L'Arc～en～Ciel(ラルク)



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