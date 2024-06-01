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フリューゲルホーン　AMATI KRASLICE AFH 201
商品番号 T95057688060
商品名

フリューゲルホーン　AMATI KRASLICE AFH 201
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 19,125 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...フリューゲルホルン　調整済み完動品。気密性良好。バルブ、抜き差し管全てスムースです。ほぼアンラッカーです。手の触れるところ、抜き差し管をコーティングしております。目立つような凹みはありません。チェコの管楽器老舗工房アマティ。軽い吹奏感、フリューゲルらしい乾いた音という印象です。低音から高音まで楽に吹き上げることができます。音程、バランス良好です。レスポンス良好。クオリティの高い製品です。上級者のパフォーマンスにも十分に答えてくれるものと思います。マウスピース、ケースはついておりません
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