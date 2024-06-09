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BBM 坂本勇人 100枚限定シリアル 読売ジャイアンツ 巨人 ルーキー rc
商品番号 R45533326354
商品名

BBM 坂本勇人 100枚限定シリアル 読売ジャイアンツ 巨人 ルーキー rc
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 9,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2007年発売の読売ジャイアンツチームリミテッドそれに収録されているルーキー坂本勇人のカードコンプリート4枚まとめ売りになります。大幅な値下げは対応致しかねます。なにかご不明な点がございましたら、気軽にコメントください。ジャンル（スポーツ選手）···野球サイン有無···無しグッズ種別···写真性別···男
http://narcologia.ru/goods/ordering963179.html
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