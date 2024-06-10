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商品詳細
曽我伯庵作の織部向付になります。足もついており、料理を引き立ててくれる作りになっております。サイズ縦 17cm横 20cm高さ6cm素人寸法ですので多少の誤差はお許し下さい。ヒビ、カケはございません。詳細は随時アップ致します。当方の出品物は全て24時間以内に毎回価格をどんどん下げていきますので、是非ほかの出品物もご覧ください。
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曽我伯庵 織部焼 向付
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