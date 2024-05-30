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ユニバーサル・エクスプレス・パス
商品番号 F19383081665
商品名

ユニバーサル・エクスプレス・パス
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 22,222 円
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商品詳細

ユニバーサルスタジオジャパンユニバーサル・エクスプレス・パス※有効期限2024.5月末まで　下記アトラクションから1つ選んで使えるエクスプレス・パスになります。通常より短い待ち時間で体験できます。・ジュラシック・パーク・ザライド・ジョーズ・ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド・アメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン・ザ・ライド4K3D・ザ・フライング・ダイナソー・ミニオン・ハチャメチャ・ライド・スペース・ファンタジー・ザ・ライド（XRライドでは使えません）※パーク入場には別途入場券が必要になります！すり替え防止の為、返品、交換はお断りさせて頂いております。usjユニバユニバーサルスタジオジャパンファストパスエクスプレスパス遊園地/テーマパーク···ユニバーサル・スタジオ・ジャパンエリア···関西枚数···5枚遊園地/テーマパーク···ユニバーサル・スタジオ・ジャパン遊園地/テーマパーク···ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
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