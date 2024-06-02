いなば チャオ エナジーちゅーる 計120本★猫さんの栄養補給おやつ

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少しぎゅうぎゅう詰め状態になりますので、ご了承下さる方にm(__)m＊………＊………＊………＊………＊………＊………＊チャオエナジーちゅーるまぐろ海鮮ミックス味14g×120本です。ノーマルちゅーるのカロリー2倍。賞味期限2025.3梱包直前に外袋から出して、個包装状態でシンプル梱包発送致します。郵便受け配達の『ゆうパケットポスト』発送です。郵便受けに入らない場合は対面配達や不在票を入れて持ち帰る事があるのでご了承下さい。+320円で『宅急便コンパクト』発送に変更可能です。40本、60本、80本、100本でも出品してます。申し訳ありませんが、値引き不可でお願い致しますm(__)m