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エルモ　リッチインチキン　成犬用
商品番号 G63539094377
商品名

エルモ　リッチインチキン　成犬用
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品です。800g×3袋　賞味期限25.4.203kg×1袋賞味期限25.4.20成犬用我が家では食べなくなってしまいました。お好きな子にぜひ。ペットフードの形状···ドライタイプペットの種類···犬価格が、高騰しているので少しお値段も調整させていただいております。ご了承くださいませ。
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