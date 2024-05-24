エルモ　リッチインチキン　成犬用

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商品詳細
新品未使用品です。800g×3袋 賞味期限25.4.203kg×1袋賞味期限25.4.20成犬用我が家では食べなくなってしまいました。お好きな子にぜひ。ペットフードの形状···ドライタイプペットの種類···犬価格が、高騰しているので少しお値段も調整させていただいております。ご了承くださいませ。
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