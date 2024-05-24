アクリル水槽 90×60×60　マフィード水槽台 セット　引き取りor自己配送

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アクリル水槽90×60×60h マフィード水槽台セット 中古品です。アクリル厚10ｍｍ 使用半年ほど。底面黒3面青のシート仕様です。マフィードの水槽台は高さ80ｃｍです。水槽の下にマット敷いてあります。全体的に使用感は少なく、綺麗めな水槽セットをお探しの方にお勧めだと思います。ただ中古品であり、引っ越し時の移動等で水槽のシートが小さく捲れている箇所あります。また水槽台にも角等小傷や剥がれあります。ただよく見ればですので、中古感溢れる感じでは無いと思います。中古品であるという事をご理解の上、ご検討をお願い致します。都合が付く日で良ければガソリン代位で配達します。(半径50ｋｍ位まで)それ以上の場合は応相談でお願いします。自己配送も可能です。1km100円。直線距離ではなく実走距離です。コメントでお尋ねください。たのメル便可能、引き取りに来て頂いても構いません。用品の種類...水槽本体観賞魚の種類...熱帯魚