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JET LOSANGELES リネン シャツ
商品番号 S23069414709
商品名

JET LOSANGELES リネン シャツ
ブランド名 ジェット
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらのシャツの形が好きで、色違いを複数所有していますが、こちらは未使用のままクローゼットで保管しておりました。持ち物見直しの為に出品いたします。デパートにて購入タグ付きの未使用品ですが一度人の手に渡った中古のお品ですので、完璧な品物をお探しの方は向かないと思います。細かな事はお気になさらない大らかな方にご購入頂ければ…と思います。色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···リネン(麻)
http://narcologia.ru/goods/housekeeper688409.html
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