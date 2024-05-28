美品！シャネル　カンボンライン　ラウンドファスナー　長財布　ブラック

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ご覧頂きありがとうございます皆様とより良い取引ができるよう、迅速な対応を心掛けております★注意事項★⭐︎購入先古物商の資格を有する者しか購入できないか「エコリング」主催のブランドオ－クション、真贋鑑定をクリアしたショップのお品でございますご安心ください。★出品物中古品がメインのため商品状態など、ご納得頂いた上で購入頂けましたら幸いです。気になる点はお気軽にコメント下さい★返品について万が一正規品でない、明らかに写真・説明文と違うものだった等があった場合返品対応させて頂きます。★お値下げ⭐︎フォローしてくれた方にはお気持ち程度にはなりますがお値下げいたします⭐︎大幅なお値下げはできません商品によってはお値下げできない場合があります気になることがあればコメントからよろしくお願い致します他にも出品しておりますのでよろしければご覧くださいy060220431【商品説明】品名 ラムスキン ココマーク 長財布 ピンクブラック製造番号 17480809サイズ 縦10センチ横19センチ仕様 小銭入れ1札入れ2カード入れ8ポケット2付属品 ギャランティカード【商品状態】剥がれ、べたつきありません。ファスナースムーズ。金属部分目立つキズはありません。内側若干スレあります。届いたらすぐ気持ちよくお使いいただけるコンディションですこの機会に是非お買い求めください