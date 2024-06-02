Aszakka / As Know As インド製手刺繍 大判ストール　ブラック

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Aszakkaのインド製手刺繍のストールです。程よい厚みと長さも十分にあり、ウール100%なのでとてもあたたかいです。ブラック×ベージュの生地にオレンジやグリーン、ホワイトのグラデーションに染められた糸で刺繍がされています。とても華やかなストールですので、膝掛けやソファーに掛けてなど、さまざまな使い方をお楽しみいただけます。素材：本体 毛100%刺繍部分 アクリル100% 原産国：インド【Size】長さ 約180cm(フリンジ無し)幅 約63cm【color】ブラック◆商品状態1,2度使用しました。使用感もなく、きれいな状態です。古着にご理解いただける方、宜しくお願いします。定価7,900円＋税折り畳んでの包装にご理解下さいますようお願い致します。ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁご覧いただきありがとうございます。気持ちよくお取引できるように心がけております。特にご質問なと無い場合はコメント無しでご購入いただいて問題ありません。喫煙者・ペットはおりません。基本的に値下げ交渉はお受けしておりませんが、複数購入の場合は検討させていただきたいと思います。迅速な対応を心がけていますが、不規則な仕事の為、返信や対応が遅れる場合もございます。基本的に即決してくださった方を優先にお取引きさせていただいています。ご注文完了後のキャンセル・返品・交換は致しかねますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。発送については、1〜3日以内にメルカリ便で匿名発送させていただきます。一定期間が過ぎたら商品を削除、または再出品する場合もございます。不明な点やお問い合わせはご遠慮なくご質問ください。安心してご購入いただけるように、できる限り対応させていただきます。素材···ウールカラー···ブラック柄・デザイン···花柄