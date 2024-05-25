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白レースブラウス
商品番号 R84095011213
商品名

白レースブラウス
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総レースのとても豪華で、綺麗なブラウスです。見頃は綿布帛の二重になっています。後ろのデザインもすてきです。ジーンズなどカジュアルにも、きれい目のボトムに合わせてお出かけ用にも使えると思います。約12000円で購入しました。平置き脇下身幅　約49着丈　　　約68　値下げしました4500→4000素材···コットンカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···レース季節感···夏
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